Politiet bekrefter mandag at de ber om 12 nye uker i varetekt for Karmøy-mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs.

Dette gjør de med bakgrunn i Straffeprosesslovens paragraf 172 a.

Det betyr at politiet mener bevisene i saken i særlig grad styrker mistanken.

NRK forklarer Birgitte Tengs-saken enkelt oppsummert Bla videre Birgitte Tengs (17) ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy i 1995. Hvem drepte Birgitte? En omfattende drapsetterforskning førte til at Birgittes fetter kom i politiets søkelys. Fetteren tilsto først drapet og ble dømt i tingretten. Senere trakk han tilståelsen. Hvorfor trakk fetteren tilståelsen? Politiet fikk kritikk for avhørsmetodene som ble brukt. Fetteren og forsvarerne mente at tilståelsen ble presset fram i avhør og valgte å anke dommen. Hva ble resultatet i lagmannsretten? I lagmannsretten ble fetteren frikjent for drapet, men dagen etter frifinnelsen ble han dømt til å betale 100.000 kroner i erstatning til Birgittes foreldre i en sivil erstatningssak. Hvordan er det mulig? I en sivil rettssak gjelder andre beviskrav enn i en straffesak. Derfor kan dommene i to slike saker bli forskjellige. Erstatningskravet ble senere droppet, men selve erstatningsdommen ble stående. Hvorfor ble ikke saken avsluttet her? Fetteren ønsket å bli kvitt erstatningsdommen og tok saken videre til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Her fikk han delvis medhold. Hva ble resultatet i Strasbourg? Den norske staten ble dømt til å betale erstatning til fetteren. De mente erstatningsdommen gikk for langt i å forutsette at fetteren var skyldig. Men erstatningsdommen ble fortsatt ikke opphevet. Er saken oppklart? Birgitte Tengs-saken ble etterforsket av «cold case»-gruppen i Kripos. Nye DNA-analyser førte til at en mann i 50-årene ble pågrepet i september 2021. Han er nå siktet for drapet. Samtidig skal retten nå vurdere erstatningsdommen mot fetteren på nytt. Drapet på Birgitte Tengs Forrige kort Neste kort

Paragrafen blir brukt når en person mistenkes for et lovbrudd som kan medføre straff av fengsel i ti år eller mer.

Det var nye DNA-funn som gjorde at mannen ble varetektsfengslet i 12 uker i fjor høst. Senere sendte også politiet nye gjenstander inn til DNA-analyse i saken.

Ingen nye funn for politiet

Dette skal etter NRKs opplysninger være andre deler av Tengs' strømpebukse.

Svaret på disse prøvene skal nå ha kommet.

– Vi har fått en muntlig bekreftelse på at prøvene har kommet tilbake uten ytterligere funn. Det bekrefter ikke teorien til påtalemyndigheten om måten DNA-et er avsatt på, sier siktedes forsvarer, Stian Kristensen.

Politiet og forsvarerne til mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs møtes i en kontorforretning for å avgjøre en eventuell videre varetektsfengsling. Her ved forsvarer Stian Kristensen og politiadvokat Sondre Hauge. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dette har han også uttalt til Aftenbladet tidligere mandag.

Politiets hypotese skal ifølge NRKs opplysninger være at gjerningsmannens blodige fingre skal ha tatt på strømpebuksa til avdøde.

De håpet derfor på flere DNA-treff på strømpebuksa.

Forsvarerne på sin side mener det er en reell mulighet for DNA-treffet til siktede kan være flyktig. Det vil si at det har kommet på Tengs sin strømpebukse fra en annen kilde.

– Resultatet svekker ikke problematikken rundt at DNA-et kan være flyktig, sier Kristensen.

– Min klient er uskyldig

Politiadvokat Fredrik Martin Soma ønsker ikke å kommentere om politiet har fått svar på de nye DNA-analysene.

Ifølge siktedes forsvarer, Stian Kristensen, begjærer hans klient seg løslatt.

– Han begjærer seg løslatt. Han står fremdeles like klart på at han er uskyldig, sier Kristensen.

Det videre fengslingsspørsmålet vil avgjøres ved kontorforretning. Det vil si at det avgjøres skriftlig, og at partene ikke møtes i retten.

Politiadvokat Fredrik Martin Soma. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Om de får medhold i tingretten, vil mannen sitte i varetekt til begynnelsen av april. Mannen ble pågrepet og siktet for drapet på Brigitte Tengs 1. september i fjor. Han er også mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Vil ikke si noe om eventuell tiltale

Soma forklarer overfor NRK at saken fortsatt er under etterforskning, og han vil ikke si noe om når det eventuelt vil bli tatt ut tiltale i saken.

Det er ventet at en eventuell rettssak vil finne sted høsten 2022.

Ingen er strafferettslig dømt for drapet på Birgitte Tengs. Tengs' fetter ble i 1997 dømt for drapet i tingretten, men ble senere frikjent.

Han er likevel dømt til å betale erstatning til foreldrene til Birgitte Tengs i en sivilrettslig sak.

Den 1. september i fjor høst ble en mann i 50-årene fra Karmøy pågrepet og siktet for drapet på Birgitte Tengs i mai 1995.

Vil ikke frifinne fetteren

Nå mener lagmannsretten at den siste begjæringen om gjenåpningen av saken til fetteren skal fremmes til ordinær behandling.

Via bistandsadvokat John Christian Elden mener Tengs' foreldre at de vil avvente en eventuell behandling av straffesaken mot den nå siktede 51-åringen før de vil trekke erstatningskravet mot fetteren.