Politiet vil undersøke skitrekk-ulukka

Politiets Nordsjø- og miljøseksjon opprettar undersøkingssak på ulukka i skitrekket på Fidjeland i vinterferien, skriv Aftenbladet. I utgangspunktet konkluderte politiet med at årsaka var brukarfeil, men har nå snudd. Formålet nå er å finne ut kva som skjedde, men det betyr ikkje at politiet miner konklusjonen er feil forklarer Sjur Stava, som er fungerande leiar for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt, til avisa.