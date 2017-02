Politiet vil henlegge korrupsjonssak mot Statoil

Politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt, Tor Arvid Bruskeland, opplyser til NRK at Sør-Vest politidistrikt ber om henleggelse av korrupsjonsanklagene mot en Statoil-ansatt og en leder i Norsk Helikopterservice. Innstillinga er sendt til statsadvokaten i Rogaland, som tar den endelige beslutninga.

Bruskeland vil ikke gå nærmere inn på hvorfor politiet ber om henleggelse av saken.

Advokat: – Ingen overraskelse

Saken blei kjent 15. desember, og Økokrim blei kobla inn. Begge blei arrestert i uka før, men løslatt etter få dager. Begge nekta straffskyld. Ifølge siktelsen skulle den Statoil-ansatte ha hatt innflytelse på kontraktsinngåelser med Norsk Helikopterservice. Til gjengjeld skulle vedkommende ha fått hjelp til å sikre sønnens pilotutdannelse i Canada.

Den Statoil-ansatte var midlertidig suspendert mens etterforskninga pågikk. Statoil kansellerte dessuten en avtale med Norsk Helikopterservice på grunn av saken.

Inger Marie Sunde. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Advokat Inger Marie Sunde representerer Norsk Helikopterservice-lederen.

– Nå er han først og fremst glad for at det er tatt en avgjørelse, sjøl om det ikke er noen overraskelse hva den blei. Det var ikke grunnlag for disse anklagene, og ikke noe hold i mistanken om korrupsjon, sier Sunde.

Helikopterselskap mista kontrakt

Sunde har foreløpig ikke fått vite bakgrunnen for politiets innstilling om henleggelse, og kan derfor ikke avgjøre eventuelle videre skritt ennå. Men erstatning er blant det hun vil vurdere.

– Min klient har måttet se at den virksomheten han har bygd opp mer eller mindre har gått i oppløsning fordi de mista kontrakten med Statoil. Mange dyktige mennesker blei oppsagt, sier hun.

– Jeg tror at min klient først og fremst føler er en lettelse over at det settes punktum, men det er nok ikke lett å glede seg, legger hun til.