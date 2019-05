Bonden avslørte tilsynet på egen hånd, ved delvis å gjøre skjulte opptak av en samtale med en fra Mattilsynet da hun besøkte gården for etterkontroll.

Mattilsynet prøvde likevel å skjule denne rapportens eksistens.

Han anmeldte tilsynet for falsk rapportering, men saken ble henlagt av politiet og påklaget.

Påklagelsen ble sendt til statsadvokaten, og nå ber politiet i Sørvest om å få saken tilbake fra statsadvokaten for å etterforske likevel.

– Etterforskning er viktig for allmennheten

– Vi har tatt en ny vurdering av saken, og har nå kommet frem til at det rimelig å etterforske denne saken likevel, sier politiadvokat Sigve Espeland.

Politiet vil etterforske Mattilsynet for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet.

– Vi gjør dette for å finne ut av hva det var som ledet til den åpenbare feilaktige avgjørelsen av tilsynet i fjor sommer, sier Espeland.

Han legger til at Mattilsynet er et offentlig kontrollorgan, og at det avhenger av tillit.

– Vi tenker at det er viktig for allmennheten at vi kan kartlegge hva som egentlig skjedde og hva som gikk galt, sier Espeland.

– Bør finne tilsynets motiver

Sandnes-bondens advokat, Arvid Sjødin, mener at det er på sin plass at politiet nå har gjenåpnet etterforskningen.

– Jeg tror det er veldig viktig at politiet nå går inn og ser på motivet for å gjøre dette. Én av teoriene vi har trukket frem for hva som kan ha vært årsaken til denne feilrapporteringen er nedleggingen av pelsdyrnæringen, sier Sjødin.

Regiondirektør i Mattilsynet, Ole Fjetland, har tidligere erkjent at Mattilsynet har gjort flere feil i denne saken.

I et skriftlig svar til NRK sier han at han ikke kjenner til detaljene i etterforskningen, men at de tar den til etterretning.