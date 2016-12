– Vi registrerer at det blir flere butikktyverier i november og desember. Kundetrafikken øker jo også, så sånn sett står det i forhold, sier senterleder ved Oasen storsenter, Dag Einar Solberg.

Dag Einar Solberg, senterleder Oasen storsenter. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han trekker fram eksempler på unge jenter som stjeler kosmetikk, eller omreisende personer som har en plan om å stjele idet de trør inn på senteret.

– Men vi ser gjennom året at det er vanlige folk, begge kjønn, alle aldre, som stjeler. Men det er vanskelig å se det på dem, sier han.

Senteret har kameraovervåking og vektertjeneste for å få bukt på tyveriene.

– Alle tyverier blir politianmeldt. Uansett, sier senterlederen.

Kameraovervåking på Oasen storsenter. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Bag som gjør alarmene tause

Politiet på Haugalandet mener butikktyver stadig finne nye måter å stjele på.

– Det foregår ganske mye kreativitet for å lure å både alarmer og butikkbetjening. Det er det ingen tvil om, sier politioverbetjent Torbjørn Nervik.

Tidligere i år høst beslagla politiet i Haugesund en hjemmelaget bag som skulle forhindre butikkalarmene i å hyle.

Politiet i Haugesund beslagla en hjemmelaget bag som skulle lure butikkalarmer. Foto: Gisle Jørgensen

– Denne bagen tok fra noen som begikk tyverier fra en butikk på Raglamyr. Den er forseggjort, og er laget av teip og aluminiumsfolie for å hindre at alarmene ikke slår ut når en forlater butikkene med de stjålne varene, forteller han.

Garanterer å sjekke saken

Politiet har registrert om lag 150 tilfeller av nasking så langt i år i Haugesund, Tysvær, Sveio og Fastlands-Karmøy. Men det reelle tallet kan være langt høyere.

Nervik tror butikkeiere har fått en misoppfatning av at slike saker blir henlagt. Det blir de ikke, og Nervik oppfordrer alle butikker om å anmelde tjuverier.

– Vi får ofte høre rykter om at butikker ikke anmelder for de tror politiet henlegger saken uansett. Jeg kan garantere at når vi har anmeldelser på tyveri, som er retta mot spesifikke personer, så får de en reaksjon. Saken blir ikke henlagt, sier Nervik.