Politiet undersøker brann i Egersund

Politiet foretar undersøkelser på Maurtråkket, Egersund, hvor det lørdag formiddag begynte å brenne i et nedlagt vaskeri.

Ifølge operasjonsleder Olaug Bjørnsen i Sør-Vest politidistrikt, skal et vitne ha observert to unge gutter like ved vaskeriet før det begynte å røyke fra bygningen.

Operasjonsleder kan ikke si om politiet mistenker at brannen er forårsaket av guttene.