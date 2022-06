Politiet tok førerkortet

En kvinne i slutten av 80-årene fikk førerkortet beslaglagt etter at hun ikke stoppet for kontroll. Politiet hadde fått melding om en bil som kjørte vinglete og med varierende fart. Bilen var også nede i en grøft. En politipatrulje la seg bak bilen fra Eiganestunnelen, men bilen stoppet ikke før på Hove i Sandnes til tross for at politiet hadde gitt tydelige signal om å stoppe. Kjøringen var til fare for andre trafikanter melder politiet.