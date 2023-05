Politiet sperrar ennå av hus i Karmøy etter dødsfall

Det er nå tre månader sidan ein 32 år gammal mann blei funnen død i heimen sin i Skudeneshavn i Karmøy, og ennå er huset sperra av politiet. Til saman er 75 personar avhøyrt i det som politiet kallar eit mistenkeleg dødsfall. Politiinspektør Unni Byberg Malmin seier til Haugesunds avis at dei ennå ventar på den endelege obduksjonsrapporten.

Ein mann sat fire veker i varetekt, mistenkt for å stå bak dødsfallet. Han blei slept fri for ein månad sidan, men er ennå sikta i saka, seier Byberg Malmin.