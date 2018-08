Politiet slår fast at Sunniva (13) ble drept

– Kan dere si med sikkerhet at dette er et drap?

– Ja, det er et drap, sier etterforskningsleder Bjørn Kåre Dahl ved Sør-Vest politidistrikt til NRK.

For første gang bekrefter politiet at Sunniva Ødegård (13) ble drept. Hun ble funnet død på Varhaug natt til mandag. En 17-år gammel gutt er siktet for drapet.

NRK har jobbet med å kartlegge bevegelsene til 17-åringen søndag kveld. Politiet bekrefter overfor NRK at han har erkjent innbruddet i Trekløveren barnehage Varhaug.

– Det har han forklart seg om, sier Dahl.

Foreløpig obduksjonsrapport

Etterforskningslederen bekrefter videre at politiet har fått en foreløpig obduksjonsrapport, men Dahl vil ikke kommentere innholdet.

Politiet jobber nå med å avhøre vitner, og skal avhøre den sikta 17-åringen onsdag.

– Jeg kan ikke si tidspunktet. Han har fortsett status som sikta, men nekter straffskyld, sier Dahl.