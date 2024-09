Politiet skal vurdere saken mot Hegdal i morgen

Sør-Vest politidistrikt utelukker ikke muligheten for at de på eget initativ kan opprette en straffesak mot tidligere Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal, etter dagens nyhet om pengemisbruk.

– I straffeloven står det at det er offentlig påtale, og i noen saker kan de tas forbehold for at noen som er utsatt for en straffbar handling ikke vil anmelde selv, sier jourhavende jurist Anne Mette Dale.

Hun forteller at det er en egen gruppe i politiet som jobber med vinningskriminalitet som vil se på saken torsdag morgen.

Onsdag ettermiddag ble det også kjent at Høyre sentralt har sendt over Hegdal-saken til politiet.