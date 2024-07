Politiet rykket ut til slagsmål Haugesund

03:29: Politiet rykket ut til en adresse i Flathauggata etter melding om et slagsmål. Politiet kom i kontakt med en fornærmet som hadde mindre skader i ansiktet.

En person ble tatt med og satt i arrest. Personen er mistenkt for å ha utøvd vold mot to andre. En person ble kjørt til legevakt for undersøkelse av noen mindre skader.