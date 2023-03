Politiet ransaket en adresse på Bryne

I forbindelse med et innbrudd hos en bedrift natt til fredag, har politiet ransaket en adresse på Bryne.

En mann på 46 år anmeldes for innbruddet, to menn i 40-årene er også anmeldt for heleri.

– Det mangler fremdeles en stjålet PC, melder politiet.