Politiet på vakt i Gladmat-havna

Rundt hundre fritidsbåter har blitt kontrollert av politiet i havnebassenget i Vågen under de første dagene av Gladmatfestivalen i Stavanger, men ingen er tatt med promille eller for andre forhold. Instruksen til politibåten er å være i havnebassenget så mye som mulig under festivalen, også i dag og i kveld.