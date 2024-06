– De aller færreste, om noen, har godt av å se et reelt drap finne sted, sier Kaare Andre Ødegaard, fagansvarlig i nettpatruljen Sør-Vest.

Etter drapet på Karmøy lørdag kveld, har en video spredt seg på sosiale medier.

Mandag ble Sør-Vest politidistrikt gjort kjent med at en redaktørstyrt medieaktør hadde publisert en usensurert versjon av drapet.

Fagansvarlig i nettpatruljen Sør-Vest, Kaare Andre Ødegaard. Foto: Erik Waage / NRK

Også et annet mediehus publiserte videoen usensurert, men fjernet den etter at politiet tok kontakt.

Den andre medieaktøren imøtekom ikke politiet, og videoen er ikke fjernet.

Fikk mulighet til å avpublisere

Da politiet ble gjort oppmerksom på dette, tok de kontakt med nettavisen og opplyste om at innholdet kan være brudd på straffeloven.

Nettavisen fikk anledning til å fjerne innholdet uten straffeforfølgelse, men valgte å ikke avpublisere videoen.

Tirsdag besluttet derfor Sør-Vest politidistrikt å anmelde medieaktøren for brudd på straffeloven paragraf 267a, om deling av krenkende bilder. Den som uberettiget tilgjengeliggjør bilder, film eller lydopptak av noen som utsettes for blant annet vold, kan straffes med bot eller fengsel på inntil 6 måneder.

– De fikk muligheten til å fjerne dette innholdet uten at vi opprettet straffesak. Politiet har i dag valgt å opprette en straffesak mot medieaktøren som valgte å la den usensurerte videoen fortsette å ligge ute, sier Ødegaard til NRK.

Sør-Vest politidistrikt har blitt kontaktet av barn under tenåringsalder som har fått videoen tilsendt mot sin vilje.

– De vet ikke nødvendigvis hva de ser, før de ser det, sier Ødegaard.

Paragrafen er fra 2021 og har lite rettspraksis.

Politiet ble tidlig kjent med at deler av voldshendelsen ble filmet og spredd på sosiale medier. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Medieaktøren: Verken fornærmede eller gjerningsmann kan identifiseres

NRK har vært i kontakt med redaktøren i nettavisen. Vedkommende ønsker ikke å gi kommentarer til NRK fordi medieaktøren ikke navngis i saken.

Slik begrunner nettavisen publiseringen av videoen i saken:

«NN har vurdert saken. Vi mener nok tid har gått for politiet til å gjennomgå videoen og sikre spor. Verken fornærmede eller gjerningsmann kan identifiseres på videoen. Vi mener den har nyhetsverdi og offentlig interesse og velger derfor å publisere den.»

Ingen offentlig interesse

En av dem som reagerer på at nettstedet har valgt å publisere videoen, er Lars Johan Hereid. For fem år siden ble moren hans drept på Vår Frelsers gravlund i Haugesund.

– Om en slik video hadde eksistert av drapet på min mor, hadde det vært ødeleggende. Det hadde vært grusomt.

Lars Johan Hereid reagerer kraftig på medieaktørens avgjørelse om å publisere videoen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Moren Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) fra Karmøy var alene på tur med hunden på gravlunden da hun ble angrepet av en mann med øks. Flere var vitne til hendelsen, blant annet barn. Hun var et tilfeldig offer.

Nå reagerer sønnen kraftig på nettavisens avgjørelse om å publisere videoen.

– Hva er motivasjonen for å publisere det her? Det har jo ingen allmenninteresse.

Hereid mener argumentet om at man ikke kan identifisere noen på videoen, ikke er en god nok grunn til å publisere videoen.

– Alle i lokalmiljøet vet jo hvem dette er. Jeg skjønner at denne videoen kan hjelpe politiet i en etterforskning, men å publisere dette som en form for sosialpornografi. Det skjønner jeg ikke.

Jurist: – I kjernen av hva paragrafen skal verne mot

Ola Johan Settem er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

– Det er uvanlig, så langt jeg kjenner til, at mediehus publiserer denne typen videoer uten noen form for sensurering, og uten noen mer overbevisende begrunnelse for hvorfor det har offentlig interesse å publisere videoen på denne måten, sier Settem til NRK.

Ola Johan Settem, professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Stavanger. Foto: Marie von Krogh

Han mener det er sannsynlig at medieaktøren kan bli dømt.

– Slik jeg ser det, er dette en type video som er i kjernen av hva straffeloven § 267 a skal verne mot. Den viser noen som utsettes for svært grov vold, med døden som følge, og er ikke er sensurert på noen måte.

– Medieaktøren mener dette er i offentlighetens interesse. Hva mener du om dette argumentet?

– Det er svært sentralt i avveiningen mellom ytringsfrihet og privatliv i hvilken grad det som har blitt publisert, har offentlig interesse. Ut ifra rettspraksis må det vurderes om selve videoen, og det å publisere den usensurert, har offentlig interesse og kan forsvares. Jeg har vanskelig for å se at det de skriver på sine egne nettsider utgjør noen overbevisende begrunnelse i så måte.

– Er det medieaktøren eller enkeltpersoner som vil bli straffet i dette tilfellet?

– Begge deler er en mulighet.