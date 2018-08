Politiet ønskjer kontakt med par i 20-åra

Saka vert oppdatert.

– Me har behov for å kome i kontakt med eit par i 20-åra som skal ha gått tur i Kråkvegen på Varhaug mellom klokka 22 og 23 sundag kveld, seier politiadvokat Herdis Traa til NRK.

Ho understrekar at alle observasjonane politiet har fått – og får – er veldig viktige.

– Me vil kartleggje alle rørsler denne kvelden. Det er viktig å få observasjonar frå alle som kan ha vore i nærleiken, seier Traa.

Braut avhøyret

Politiet har i dag gjort forsøk på å avhøyre den drapssikta 17-åringen.

– Sikta har ikkje ønskt å forklare seg, og har vald å ikkje svare på ytterlegare spørsmål, skriv Sør-Vest politidistrikt i ei pressemelding.

17-åringen frå Varhaug er sikta for å ha drepe 13 år gamle Sunniva Ødegård natt til måndag.

Han står fast på den første forklaringa si, kor han nektar å ha gjort det han er sikta for. 17-åringen stadfestar likevel at han har vore på funnstaden.

Også i går avbraut den sikta det planlagde avhøyret.

Nytt forsøk

– Me vil forsøke nytt avhøyr, men dette er det ikkje sett noko tidspunkt for, seier Herdis Traa, talsperson for påtale i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet håpar dette vil kunne skje i nær framtid.

Det var 17-åringen som sjølv møtte opp hos politiet måndag. Han er også kopla til eit innbrotsforsøk i ein barnehage same kveld.

17-åringen skal vere kjend for politiet frå før, men ikkje for valdssaker.