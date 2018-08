Syv ganger i løpet av kort tid har det startet å brenne i et nabolag på Bryne, og natt til fredag skjedde det igjen.

Bengt Voll Larsen våknet av et brak.

– Det var masse lyd og romstering. Kona står opp først, roper brann, og vekker alle mann i huset og får de ut, sier han.

Huset var overtent på minutter. Familien kom fra det med skrekken, men huset stod ikke til å redde.

– Det var skremmende, veldig skremmende. Vi var heldige at vi våknet før brannvarsleren begynte å pipe, ellers hadde vi hatt det veldig travelt.

Ekteparet Grethe Mæland Larsen og Bengt Voll Larsen foran det utbrente huset sitt på Bryne Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

Larsen har fått en andregradsforbrenning på armen og opp til ansiktet.

– Brannen spredte seg så fort. Jeg skulle lukke døra for å hindre flammene fra å komme gjennom. Det var da jeg fikk en flammen i fleisen, sier han.

Jakter ildspåsetter

Boligbrannen oppsto kun litt over en uke etter at det var brann i fire bossdunker og en bil på Bryne. Også disse brannene skjedde om natten.

I forrige uke begynte også Bryne tennisklubbs lokaler å brenne. Det viste seg at brannen var påtent, meldte Jærbladet.

Politiet tror alle de sju brannene i det samme nabolaget på Bryne er påsatte, og jakter en brannstifter. De har blant annet foretatt en rundspørring for å fange opp folk som har vært i området.

– Vi har ingen mistenkte i noen av sakene, så vi jobber egentlig bredt for å finne kandidater som kan være aktuelle i forhold til ildspåsettelse, sier Morten Slettebø, politioverbetjent ved Jæren lensmannskontor.

Huset til Bengt Voll Larsen på Bryne ble overtent på minutter og stod ikke til å redde. Foto: Johan Mihle Laugaland / NRK

Også denne siste brannen ser ut til å ha oppstått i bossdunken. Politiet oppfordrer derfor folk til å holde søppelbøttene borte fra huset.

Bengt Voll Larsen håper politiet snart klarer å ta brannstifteren.

– For å si det sånn: Hadde jeg bodd her i nabolaget, hadde jeg ikke sovet trygt én natt til.

– Redd for å gå i seng

Nabo Anna Hald Madsen (90) er redd for å gå til sengs i natt.

– Jeg er gammel og alene i huset, jeg kan ikke komme meg ut gjennom vinduene hvis det skulle skje noe, sier hun.

En annen nabo, Steinar Espevik, mener nabolaget må opprette en vaktordning.

– Hvis en ildspåsetter har vært på ferde her også, da er det viktig at vi får beskytte oss selv. Og med det politiet har av utfordringer for tiden, må vi kanskje rett og slett lage til en vaktordning, sier Espevik, og sikter til drapssaken noen mil lenger sør, på Varhaug.

Bengt Voll Larsen tror ikke brannstifteren vet hva han/hun driver på med.

– De tenker ikke konsekvenser, de forstår ikke at dette kan ta livet av flere, ta livet av hele familier, sier han.