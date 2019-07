Politiet meldte om kobraslange – var leketøy

– Det var ingen spøk, sier operasjonsleder Brit Randulff ved Sør-Vest politidistrikt.

I 20-tiden fredag fikk politiet melding fra en mann på Solastranden utenfor Stavanger. Han hadde sett noe han trodde var en kobraslange som beveget seg i sanden.

– Og når vi får bilder, så ser vi at det må være en type kobra, og det vet vi alle at er en veldig farlig slange. Den kan sprute gift, sier operasjonslederen.

Politiet tok ingen sjanser og bestemte seg raskt for å skyte slangen. En politipatrulje drog derfor ut til Solastranden.

Men den livsfarlige «kobraslangen» viste seg å være et leketøy.

En ekte kobraslange. Foto: Frans Kjetså / NRK

– Det var en seriøs og oppegående melder, påpeker Randulff.

Ikke så uvalig

Operasjonslederen sier det slett ikke er uvanlig at politiet får meldinger om eksotiske og ulovlige dyr i Rogaland.

– Men jeg har aldri vært borti kobraslanger, sier hun.

Kobraslanger er, ifølge Wikipedia, et samlebegrep for giftige slanger som kan løfte forkroppen og danne et nakkeskjold. Artene lever i Afrika, Asia og Oseania.