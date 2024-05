Politiet melder om hærverk på skole på Karmøy

Politiet har rykket ut etter melding om hærverk på Eide skole i Kopervik.

Politiet skriver på X at et rom på rundt 100 kvadratmeter har fått vannskader, etter at en kran er skrudd på og vasken tilsynelatende har blitt tettet igjen med vilje.

Det er foreløpig uvisst hvem som har utført skadeverket, men vitner har observert ungdommer forlate stedet kort tid før vannskaden ble oppdaget, melder politiet.

Klokken 18.38 melder politiet at hærverket ikke vil ha betydning for skolens drift, ettersom skolen er nedlagt.

Vannet er nå stengt og brannvesenet har startet arbeid for å begrense skadeomfanget.