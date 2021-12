Politiet melder om falske trusler

Politiet melder at de 09.30 at de rykket bevæpnet til Håvik terminal på Karmøy etter melding om at en ungdom hadde blitt truet med kniv og pistol av navngitt 20-åring. Politiet mener nå å ha funnet ut at meldingen var falsk, og ungdommen selv risikerer anmeldelse for å ha rasert leiligheten til 20-åringen.