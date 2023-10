Politiet lette etter Tina-gjenstander hos Vassbakk

Politiet hadde et håp om at de skulle finne mobiltelefonen og håndveska til Tina Jørgensen under de hemmelige ransakingene hjemme hos Johny Vassbakk.

Dette kom fram da lagdommer Jarle Golten Smørdal lurte på hva politiet håpet å finne under de skjulte ransakingene i boligen og sjøboden til Johny Vassbakk i Skudeneshavn på Karmøy.

Politioverbetjent Finn Arve Paulsen (bildet) var i Gulating lagmannsrett onsdag for å redegjøre for den hemmelige etterforskningen mot Vassbakk. Denne pågikk fra april 2019, da teknikere i Østerrike fikk DNA-treff på Vassbakk i Birgitte-saken, og fram til han ble pågrepet 1. september 2021.

Paulsen sa at de håpet å finne notater om Vassbakks egne tanke, samt kommunikasjon med andre som kunne røpe en eventuell tilknytning til drapene både på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen.

– I Tina-saken er det gjenstander som Tina hadde med seg den kvelden hun forsvant, men som aldri har blitt funnet. Dette gjelder blant annet veska og mobiltelefonen hennes. Dette var noe vi lette etter hos Vassbakk, sa Finn Arve Paulsen.

Den hemmelige etterforskningen besto både av skjult ransaking, kameraoverrvåking, spaning og overvåking av Vassbakks PC og mobiltelefon.

– Vi fant aldri noe som kunne knytte Vassbakk til noen av sakene, sa Finn Arve Paulsen.