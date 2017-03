Politiet legg vekk mobbesaka i Bjerkreim

Det er meir enn halvanna år sidan tre familiar melde Bjerkreim kommune til politiet i samanheng med måten dei hadde handsama ei omfattande mobbesak på. Dette var den såkalla «mobbesaka i Bjerkreim» der fire barn hadde opplevd å bli mobba på skulen over lang tid.

Nå legg politiet heile saka vekk.

– Når det kjem til saka mot kommunen var eitt av forholda allereie forelda då det blei meldt til politiet. Dei andre to forholda er lagt vekk på grunn av beviset si stilling, seier politiadvokat Tor Arvid Bruskeland ved Sør-Vest politidistrikt.

Han har tidlegare forklart til NRK kvifor etterforskinga har teke så lang tid.

– Dette har vore ei omfattande sak å etterforska. Me har hatt inne om lag 25 personar i avhøyr.

Familiar flytta frå bygda

FAU varsla om mobbinga i 2012, men ifølgje Rogaland revisjon og Fylkesmannen i Rogaland, følgde kommunen problemet opp på ein kritikkverdig måte. Dei føresette tok steget med å melda saka til politiet, då dei meinte at kommunen nekta å innrømma og retta opp feil og lovbrot.

– Dokumenta frå Fylkesmannen og Rogaland revisjon har vore ein del av etterforskinga, seier Bruskeland.

Likevel legg altså politiet saka vekk, også saka mot seks sentrale personar i kommunen, som er nemnde med namn i politimeldinga.

– For to av personane fann me ikkje bevis for noko straffbart, medan me i resten av tilfella la vekk saka på grunn av beviset si stilling, seier Bruskeland.

Barna deira hadde då allereie bytta skule, og to av familiane hadde flytta frå bygda på grunn av mobbeproblemet.

Må venta på svar om erstatning

Familiane har også retta eit erstatningskrav mot kommunen. I desember sa varaordførar Marthon Skårland (H) til NRK at dei vil venta på politiet sin konklusjon før dei tek stilling til erstatningskravet.