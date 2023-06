Politiet i Sør-Vest skal etterforske ferjebrannen

Politiet i Sør-Vest har mottatt bistandsanmodning fra Agder politidistrikt, om å foreta etterforskning og åstedsundersøkelse i forbindelse med branntilløpet på MS Bergensfjord i natt.

Brannen brøt ut på bildekket til Fjordlines ferje «bergensfjord» utenfor Kristiansand, ved midnatt.

Like under en time senere skal brannen ha vært under kontroll, ifølge Bergens Tidende.

Det skal ha brent i en gassflaske. Ingen om bord ble skadde etter hendelsen.

Skipet forventes i Risavika i Tananger rundt klokken åtte i dag.