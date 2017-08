Politiet henlegger Trollpikken-hærverk

Saken mot mannen fra Egersund som var siktet for å ha hogget ned steinformasjonen Trollpikken, er henlagt på grunn av bevisets stilling. Det bekrefter politijurist Christine Nesse i Sør-Vest politidistrikt overfor NRK.

– Under etterforskningen har politiet foretatt tekniske og taktiske undersøkelser, som flere vitneavhør og DNA-analyse, og undersøkelser knyttet til den beslaglagte kilen. Men disse har ikke ført fram, utdyper hun i en pressemelding.

Mannens advokat, Arvid Sjødin, sier at siktelsen bygde på rykter.

– Det var på tide at saken ble henlagt. Det har aldri vært noen konkrete mistanker mot min klient. Han har blitt utsatt for en rykteflom og et sammensurium av løgner og spekulasjoner satt i system, hevder Sjødin.

Vil kreve erstatning

Han mener siktelsen gikk hardt inn på klienten hans.

– Det er ganske forferdelig å bli utsatt for den type beskyldninger. Saken har gått nasjonalt og lokalt. Jeg er tilfreds med at politiet har innsett at dette er tull, sier Sjødin.

Nå varsler advokaten at han vil kreve erstatning

– Sett med mine øyne er det åpenbart at han har krav på erstatning. Jeg begrunner det med den type beskyldninger han har blitt utsatt for, og de konsekvensene det har fått for ham og hans nærmeste, sier Sjødin.

Ble verdenskjent

Det var tidligere i sommer at steinformasjonen i Eigersund kommune ble hogget ned. Da hadde den allerede blitt spådd lysende utsikter som Dalane-regionens nye store turistmål. Sjokket var derfor stort da Trollpikken ble utsatt for hærverk.

Nedhoggingen førte til enorm oppmerksomhet og Trollpikken ble verdenskjent.

Etter hvert gikk lokale krefter sammen for å sikre at steinformasjonen ble gjenreist. Etter at Trollpikken var på plass igjen, har godt over 10.000 personer besøkt den.