Politiet henlegger saken etter skandaletilsynet

– Vi kommer til å påklage henleggelsen uansett, sier Lauvås.

Torsdag ettermiddag fikk han beskjeden om saken mot fem ansatte i Mattilsynet og Dyrevernnemnda er henlagt av politiet.

Henleggelsen begrunnes med «intet straffbart forhold ansees bevist». I henleggelsen står det videre: «Det er i etterforskningen ikke funnet opplysninger som støtter under at det bevisst eller grovt uaktsom har blitt gitt uriktige opplysninger i saken».

Lauvås og hans advokat, Arvid Sjødin, mener politiet ikke har gjort en grundig nok jobb.

– Hvis feilene ikke hadde skjedd med vilje, så hadde de sagt det med én gang. Vi har vært i kontakt med mange i Mattilsynet. De ville ikke ta et møte med oss en gang, sier Sjødin.

Lauvås og Sjødin reagerer også på at flere personer de mener er vitner i saken, ikke har blitt avhørt.

– Det er også flere andre elementer som kan spille inn. For eksempel at minknæringen skal legges ned. Kan det ha noe med saken å gjøre? Politiet har plikt til å komme til bunns i dette, mener Sjødin.

Direktøren gikk av

NRK omtalte i mai i fjor saken om Per Olaf Lauvås som hadde Mattilsynet og Dyrevernnemnda på tilsyn i minkfarmen sin to ganger med få dagers mellomrom i 2018. Det ble laget to rapporter etter tilsynene. Mens den første var sterkt kritisk til driften på gården, var den andre langt mer positiv.

Mattilsynet erkjente at det hadde skjedd flere feil i prosessen.

Etter at saken ble omtalt i NRK ble det satt i gang både en intern og en ekstern gransking av Mattilsynet. Sistnevnte ble bestilt av landbruksdepartementet og konkluderte at Mattilsynet har utfordringer som kan utgjøre en risiko for rettssikkerheten og gjennomføring av tilsynets oppdrag.

Direktør Harald Gjein gikk også av etter at saken kom frem i lyset.

Det ble også levert inn totalt tre anmeldelser mot sju personer i slutten av 2018 og i 2019. De ble anmeldt for dokumentforfalskning og grov uforstand i tjenesten.

Politiet bekreftet tidligere at fem personer har hatt status som mistenkt.

Lang etterforskning

Fordi en av de involverte i saken har en fortid i politiet, ble saken etterforsket fra Nord-Rogaland. Lauvås og Sjødin reagerer også på tidsbruken til politiet.

– Det er over et år siden jeg var i avhør sist. De sa de skulle bli ferdig til sommeren. Derfor var jeg ikke helt forberedt på at saken kom til å bli henlagt, sier Lauvås.

Per Olaf Lauvås er misfornøyd med politiets konklusjon. Foto: Arild Eskeland / NRK

Mattilsynet på sin side er fornøyde med beskjeden fra politiet.

– Med forbehold om at sakene har tre ukers klagefrist, så er vi fornøyd med at politiet har etterforsket denne saken grundig og at de etter en samlet vurdering av bevisene har henlagt saken for samtlige anmeldte fordi intet straffbart forhold anses som bevist, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midttun Godal.

– Det er en belastning for medarbeidere å bli politianmeldt, og det gjør godt å få denne beskjeden. Pelsdyrsaken har vi uansett lært mye av, og den har medført flere endringer i våre rutiner, sier hun videre.

Politiet henla opprinnelig saken 19. februar 2019. Statsadvokaten i Rogaland omgjorde politiets henleggelse 22. mai samme år. 23. mai 2019 mottok politiet anmeldelse på samme forhold fra en privatperson, noe betyr at totalt sju ansatte i Mattilsynet var anmeldt.

– Etterforskningen har vært rettet mot straffelovens bestemmelser om tjenestefeil og uriktige forklaring. Politiet har etter en samlet vurdering av bevisene i saken henlagt saken for samtlige anmeldte. Etter politiets syn taler bevisene med særlig styrke mot at det er begått straffbare handlinger, sier politiadvokat Sidsel Tunestveit i en pressemelding fra politiet.