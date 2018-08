Politiet har sperret av containere på Varhaug

Politiet har rykket ut med blålys og sperret av to containere på Varhaug. Containere står mellom Spar og Esso-stasjonen, cirka 700 meter fra stedet hvor Sunniva Ødegård (13) ble funnet død natt til mandag.

Politiet har også sperret av en kjellerinngang til Spar-butikken.

Politiet har også sperret av en kjellerinngang til Spar-butikken på Varhaug. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Videre har politiet flyttet to søppelkasser bak sperringen.

NRKs fotograf på stedet fikk beskjed om å ikke nærme seg området.

Etterforskningsleder ved Sør-Vest politidistrikt, Bjørn Kåre Dahl, bekrefter at sperringen er knyttet til drapsetterforskningen.

– Generelt leter vi etter ting som kan ha sammenheng med det som har skjedd. Og når det gjelder en handling som dette, vil en gjerningsperson kvitte seg med ting, og da vil vi alle fall ikke miste noe, sier han.

– Har sperringen sammenheng med drapsvåpenet?

– Det vil jeg ikke si noe, sier Dahl til NRK.

Dahl bekrefter også for første gang overfor NRK at det uten tvil dreier seg om et drap.

Saken oppdateres.