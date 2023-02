Politiet har søkt med hund i nabolaget etter brann

Politiet har søkt med hund i nabolaget etter brannen i eneboligen i Vaulakroken i Stavanger. – Vi hadde en hundepatrulje ledig da brannen oppsto, og vi har brukt den i forbindelse med etterforskningen av brannen, sier operasjonsleder John Ask. Innsatsleder Runar Heggen sier til NRK at en av hypotesene er at brannen kan være påsatt. Men brannårsaken kan også være et uhell ifølge Heggen.

Operasjonsleder John Ask sier at de ikke har noen mistenkte i forbindelse med brannen. – Vi prøver å skaffe oss et bilde av hva som har skjedd, og har også avhørt folk i nabolaget, sier Ask.