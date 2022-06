Politiet har oppretta sak mot Sheiken Bowling

Politiet bekreftar at dei har oppretta sak mot Sheiken Bowling i Haugesund, skriv Haugesunds avis. Politiet seier ein mann som ikkje var busett i Noreg arbeidde utan løyve i bowlinghallen. No har Utlendingsdirektoratet vedteke at mannen vert utvist frå Noreg i to år, og skildrar saka som grov. Eigar av bowlinghallen, Sten Solberg, seier til avisa at han er forbanna og irritert over saka, at han og hans tilsette føl alle reglar og at dei vil klage på vedtaket til UDI.