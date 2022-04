Politiet har kontroll på to mindreårige

To mindreårige er mistenkt for å ha truga ein gut, og kasta sparkesykkelen hans i ei elv. Begge er meldt for forholdet, og blir følgt opp av barnevernet utover straffesaka. Guten blir tatt vare på av politiet og foreldra hans er varsla. Han har også fått tilbake sparkesykkelen, som hadde ein verdi på rundt 5000 kroner.