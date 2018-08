– Nå ønsker me meir informasjon dersom nokon har vore i området etter at Sunniva gjekk frå venen sin cirka klokka 22.15.

Det seier etterforskingssjef Bjørn Kåre Dahl til NRK måndag ettermiddag.

På torsdag etterlyste han eit par i 20-åra, som skal ha gått tur nær funnstaden natt til måndag. Nå har dei truleg vore i kontakt med dette paret.

– Me har hatt kontakt med to personar som me reknar med er dei to som me har etterlyst, og nå ønsker me å koma i kontakt med fleire som kan ha vore i området rundt Kråkevegen, Møllevegen og ned mot funnstaden, seier Dahl.

Viktige klokkeslett i drapssaka på Varhaug Ekspandér faktaboks Klokka 22.15 går Sunniva Ødegård frå venen sin på Varhaug, ifølgje politiet. Det er om lag 850 meter frå venen til heimen til Sunniva, ein gåtur som skal ta om lag 9 minutt ifølgje Google maps.

går Sunniva Ødegård frå venen sin på Varhaug, ifølgje politiet. Det er om lag 850 meter frå venen til heimen til Sunniva, ein gåtur som skal ta om lag 9 minutt ifølgje Google maps. I 22.30-tida blir ein mobilsamtale som Sunniva har med kjærasten sin broten, ifølgje Stavanger Aftenblad. Sunniva skal ha sagt «Nå er eg heime. Shit!».

blir ein mobilsamtale som Sunniva har med kjærasten sin broten, ifølgje Stavanger Aftenblad. Sunniva skal ha sagt «Nå er eg heime. Shit!». 03.09 Sunniva blir funnen funnen drepen like ved heimen sin, etter at familien hadde sett i gang ein leiteaksjon etter henne.

Optimistiske før nytt avhøyrsforsøk

Samstundes jobbar også politiet med å få den sikta 17-åringen i tale. Tysdag-føremiddag skal dei gjera eit nytt forsøk.

– Det er planen å gjera avhøyret i morgon, og me er optimistiske i forhold til at me skal få til det, seier Dahl.

Dahl seier at 17-åringen har krav på å ha med seg verje i avhøyret, i tillegg til at forsvarsadvokaten også skal vera til stades.

– Kva betyr det for etterforskinga at det ikkje har kome ei tilståing?

– For oss vil ei tilståing sjølvsagt letta arbeidet for politiet, men me må berre stå på. Det er me som har bevisbyrda når det gjeld straffbare forhold, så me må jobba med å samla bevis på andre måtar.

13 år gamle Sunniva Ødegård blei funnen drepen nær heimen sin på Varhaug natt til måndag for ei veke sidan. Foto: Privat

Håper på å finna DNA

Politiet er i full gang med å gå gjennom alle spora dei har sikra seg.

– Me ser om det er noko me skal senda vidare inn til undersøkingar hos Kripos eller Oslo universitetssjukehus. Ikkje minst er det også sikra fleire digitale spor, som me treng tid å koma gjennom, seier Dahl.

– Har de funne DNA-spor?

– Me håper at det går an å finna den type spor, men kva me har funne vil eg ikkje seia noko om nå.

– Me trur at me har rett mann

Politiet i Rogaland har tidlegare teke ut siktingar i drapssaker utan at det har enda opp med domfellingar. I dei uoppklara drapa på Birgitte Tengs (1995) og Tina Jørgensen (2000) har det samla sett vore seks sikta personar.

– Kva er det som gjer politiet så sikre på at dei har rett gjerningsmann denne gongen?

– Eg vil ikkje gå inn i bevisa me har denne gongen. Me føler likevel at saka er styrka og dermed trur me at me sit på rett mann, seier Dahl.