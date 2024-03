Politiet har henlagt russebuss-anmeldelsen på Bryne

– Som politiet tidligere har sagt har vi ikke funnet grunn til å opprette sak når det gjelder russebussen på Bryne, sier politiadvokat Sveinung Andersen ved politiet i Sørvest.

Anmeldelsen fra kvinnegruppa Ottar er vurdert på samme måte, og vi har ikke funnet rimelig grunn til å etterforske om det foreligger et straffbart forhold. Saken er derfor henlagt, sier Andersen.

– For øvrig vil politiet minne om at alle trafikanter har ansvar for å opptre aktsomt i trafikken, og således ikke la seg påvirke av kjøretøy eller andre blikkfang langs veiene, sier politiadvokat Sveinung Andersen ved politiet i Sørvest.