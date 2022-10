Politiet har gjort over 100 avhør etter droneobservasjoner

– Vi har nå gjennomført over 100 avhør som en del av den etterforskningen, sier Amund Preede Revheim, seksjonsleder ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Revheim understreker at de har en betydelig etterforskning gående.

– Vi har brukt mye ressurser allerede, og bruker betydelige ressurser, sier han.

Avinor har bekreftet til Dagbladet at det onsdag kveld ble sett droner over oljefeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen, vest for Stavanger. Det skal være snakk om store droner, ifølge avisa.

Pilotene på to helikopter ba om å få snu fordi det var mistanke om droner i området.

– Et faremoment vi må unngå

– Dette gjøres på grunn av sikkerheten for våre passasjerer og mannskap. Uidentifiserte objekter i luftrommet vi opererer i utgjør en fare for sammenstøt i luften. Dette er et faremoment vi må unngå, skriver daglig leder i CHC, Dag Johan Sætre, i en tekstmelding til NRK.

Luftrommet rundt oljefeltet Johan Sverdrup ble ikke stengt, og helikoptertrafikken gikk videre. Torsdag går trafikken som normalt.

– Vi er kjent med at det er gjort droneobservasjoner i Nordsjøen i går kveld. Det medførte at noen av helikoptrene snudde, sier leder i LOs helikopterutvalg, Henrik Fjeldsbø.

Vanskelig å etterforske

Politiet opplyser til NRK at alle observasjonene blir undersøkt og vurdert av politiet.

Det er vanskelige saker å etterforske, sier Revheim.

– Vi gjennomfører avhør, innhenter bilder og videoer og undersøker hvem som har vært i området. Siden dette er langt til havs, er båter og fly det som er mest interessant for oss.

Amund Preede Revheim. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Revheim sier at politiet setter pris på årvåkenhet fra publikum i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i.

– Vi ønsker at informasjon om unormale observasjoner rapporteres. Det er viktig å dokumentere så godt det lar seg gjøre når det gjelder tid, sted, himmelretning og værforhold. Vi ønsker at observasjonen dokumenteres med bilde eller video.

– Helt klart en risiko

Fjeldsbø i helikopterutvalget beskriver observasjonene som «uønsket aktivitet».

Henrik Fjeldsbø. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Dette er helt klart en risiko. Det er uønsket og uidentifisert aktivitet, og både piloter og passasjerer føler ubehag i forhold til dette.

Fjeldsbø sier at om det blir gjort nye observasjoner, kommer helikoptrene til å bli dirigert i andre retninger, eller returnere til land eller rigg.

Helikopterselskapet CHC transporterer offshorearbeidere til olje- og gassfelt på norsk sokkel. Foto: CHC

– Det positive med hendelsen i går er at vi ser at systemene fungerer. Det blir gjort observasjoner, det blir varslet og avgjørelser blir tatt på sikkerhetsfaglig bakgrunn. Helikoptrene snur, og vi tar ingen risiko.

Sissel Rinde, informasjonsdirektør i Equinor. Foto: EQUINOR

Equinor ser alvorlig på saken

Sissel Rinde er pressekontakt i Equinor, og skriver til NRK at selskapet rapporterer observasjoner til Petroleumstilsynet og politiet.

– Vi ser alvorlig på den uidentifiserte droneaktiviteten som har blitt observert ved enkelte av våre installasjoner og anlegg.

Videre skriver Rinde at Equinor av sikkerhetshensyn ikke kommenterer omstendighetene rundt eventuelle observasjoner.