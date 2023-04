Politiet har funnet knokler som kan være fra menneske

– Knoklene bærer preg av at de har ligget der en stund, og politiet kan ikke si noe om alder eller kjønn på den knoklene eventuelt tilhører, skriver politiet på Twitter.

De gjør nå søk i nærområdet.

Operasjonsleder i politiet Olaug Bjørnsen sier at mye tyder på at knoklene stammer fra et menneske.

– Det har vi grunn til å tro. Vi vet ikke noe om hvor lenge knoklene har ligget der, sier Bjørnsen.

Krimteknikere er også på stedet, og det arbeides med å sikre bevis.

– Etter hvert vil det eventuelt bli en identifiseringsjobb, sier operasjonslederen.

Det var en turgåer som meldte fra om funnet.