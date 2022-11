Politiet håpet han skulle forsnakke seg om drapet på Birgitte

– Han var i en spesiell situasjon, hadde vært avhørt en rekke ganger og var uthengt i media. Vi hadde håpet han ville gi uttrykk for noe i skriftlig form eller samtale med noen. Den type reaksjon har vi ikke greit å avdekke, sa etterforskningsleder i Kripos, Dag Uppheim, i sin redegjørelse av Tengs-etterforskningen mandag.

Politiet hadde i perioder både hemmelig ransaking, spaning og kameraovervåking mot huset til den tiltalte 52-åringen på Karmøy.

LEDET ETTERFORSKNINGEN: Etterforskningsleder i Kripos, Dag Uppheim, redegjorde for etterforskningen i retten mandag. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I tillegg ble samtalelogger innhentet, og i perioder over flere måneder i 2019 og 2020 lyttet politiet til tiltaltes telefonsamtaler.

– Vi fant i liten grad samtalepartnere vi oppfattet som nære og fortrolige, sier Uppheim.

Den hemmelige etterforskningen startet i mars 2019. Poliet fikk da rapporten som viste at DNA fra Tengs' strømpebukse kunne knyttes til 52-åringen.

DNA-funnet på strømpebuksa er politiets viktigste bevis i saken.

– Vi ønsket å speile hans PC, men fordi alt datautstyr var innelåst i et skatoll måtte vi tilbake litt flere anledninger enn det som var ønskelig, sier Uppheim.

Ved én av disse anledningene ble en låsevrider på en innvendig dør satt i feil stilling.

Dette gjorde at 52-åringen mistenkte at noen hadde vært inne i huset hans.

Han installerte da kameraovervåking på huset sitt.

Flere tips om tiltalte i mai 1995

Etterforskningsleder i Kripos, Dag Uppheim, presenterte i retten mandag etterforskningsmaterialet i ulike epoker.

Fire dager etter drapet på Birgitte Tengs kom tipset fra psykologen til tiltalte. Fem år tidligere angrep han henne hjemme hos henne og la en snor rundt halsen hennes.

Samme dag mottok de tips fra en lensmann på mannens hjemsted, om at tiltalte kjørte en grønn Ascona.

BILEN: Tiltalte disponerte i 1995 en grønn Opel Ascona av denne typen. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Ytterligere to tips om mannen kom fra politi samme måned. Tipsene gjaldt straffehistorikk.

Året etter leverte Grete Strømme et notat om tiltaltes straffehistorikk til politiet.

Tiltalte er kun avhørt som vitne i denne perioden. Én gang i 1995 og én gang 1996.

Politiet sikret videoopptak fra feil dag

Helt i starten av etterforskningen, i 1995, gjennomførte politiet en rundspørring av rundt 1500 personer.

I overkant av 400 av disse ble tatt inn til avhør.

Også bensinstasjoner på Karmøy ble sjekket ved å gå gjennom kassaruller og videoopptak.

Et opptak var så dårlig kvalitet at en ikke kunne se hvem som var på filmene. Og et annet opptak viste seg å være fra feil døgn.

Dette ble ikke oppdaget før Kripos skulle gå gjennom materialet.

– Det elektroniske materialet er i sum lite egna til å kartlegge og tidfeste alle bevegelser på Karmøy denne kvelden, sier Uppheim.

Gikk gjennom 10.000 dokumenter

Da saken ble gjenopptatt i 2017, med bistand fra Kripos, startet arbeidet med å gå systematisk gjennom mellom 7.000 og 10.000 dokumenter i saken.

Dersom noen sa at de så en ukjent bil eller person, har Kripos prøvd å sammenfatte det med vitneskildringer.

Uppheim beskriver politiets innsats i 95 som «helhjertet med de verktøyene de hadde tilgjengelig.»

– Men det er ingen tvil om at vi i dag har analyseverktøy som er bedre egna for sammenstilling av informasjon, sier han.