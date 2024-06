Politiet gjer undersøkingar etter funn av stolen bil

Politiet gjer undersøkingar etter ein bil som i går blei stolen, blei funne etterlaten i morgontimane på Kverneland.

Dei opplyser operasjonsleiar Olaug Bjørnsen i politiet om.

To personar blei i går observerte medan dei løp frå staden. Eigaren av bilen har blitt informert om at den no er kome til rette.