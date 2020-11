Politiet frikjent etter skyteepisode

– Spesialenheten henlegger saken på bakgrunn av at intet straffbart forhold er bevist. Politiet handlet i nødverge. Utover det viser jeg til avgjørelsen, sier juridisk rådgiver i Spesialenheten, Mona Skaaden-Bjerke, til NRK.

To politibetjenter har vært mistenkt for grov kroppsskade etter hendelsen på Dale utenfor Sandnes.

Fyrte av 12 skudd

Det var 3. april politiet fikk melding om at det var en person som skjøt i lufta utenfor boligen sin. De snakket med den da 63 år gamle mannen på telefon og ba ham komme ut av leiligheten. De kjørte ut med fire patruljer, en i skuddsikker bil.

Da de ankom stedet kom imidlertid mannen ut og begynte å skyte mot politiet. Politiet besvarte ilden, og traff etter hvert mannen i magen.

Spesialenheten for politisaker har siden etterforsket saken. De har kommet frem til at de to politibetjentene som skjøt mot mannen handlet i nødverge. Ellers kunne liv gått tapt.

Mannen skal ha avfyrt 12 skudd. Frontruta på den ene bilen ble truffet fire ganger, i tillegg til et sidespeil.

En av politibetjentene beskriver hendelsen som en «krig».

Mannen som skjøt mot politiet befant seg bak den hvite bilen. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Traff naboleiligheter

I henleggelsen står det at politiet skjøt for å treffe 63-åringen, men to av skuddene traff naboleiligheter. Den ene gikk sågar gjennom et vindu og traff et skap.

«Beboeren var ikke hjemme, men det har åpenbart vært en risiko forbundet ved skuddet» står det i avgjørelsen.

Men politibetjentene har ikke opptrådt straffbart fordi både avstanden og skytingen mot dem, gjorde det utfordrende for politibetjentene å sikte og skyte.

Spesialenheten har også kommet frem til at betjentene ikke kunne trekke seg ut av situasjonen på en trygg måte.

Etter at 63-åringen hadde blitt truffet og sunket sammen, hadde en politihund overmannet ham. Hunden bet mannen i armen, noe som førte til at 63-åringen fikk en flenge i armen og skulderen ut av ledd.

Bruken av hund var også forsvarlig er Spesialenhetens konklusjon.

Siktet for drapsforsøk

63-åringen ble siktet for drapsforsøk etter hendelsen. Han er tidligere dømt for våpenbesittelse. Mannens forsvarer, Knut Lerum, opplyser til NRK at det foreløpig ikke har kommet en tiltale i saken.

– Men den er ikke langt unna har jeg fått opplyst fra påtaleansvarlig i Agder politidistrikt.

Agder har saken fordi det er ansatte hos Sør-Vest politidistrikt som har status som fornærmet i saken. Lerum sier videre at han har sett henleggelsen fra Spesialenheten.

– Jeg har lest henleggelsen, og har noen tanker om politiets opptreden. Men de holder jeg for meg selv. Jeg har ikke noen spesiell kommentar til henleggelsen utover det, sier han.