Politiet forventet resultater av skjult Tengs-etterforskning

Politioverbetjent Dag Uppheim i Kripos sier han hadde forventet at Johny Vassbakk ville røpt en eller annen form for interesse for de to drapssakene har var mistenkt for da den skjule etterforskningen pågikk i 2019 og 2020. Politiet drev både spaning, kameraovervåking, kommunikasjonskontroll og hemmelig ransaking mot Vassbakk.

– Det hadde vært naturlig at han viste interesse for sakene, men vi fant ikke noe om verken Birgitte Tengs eller Tina Jørgensen hjemme hos Vassbakk, heller ikke på pc-en hans, sa Uppheim i sin vitneforklaring.

– Når det er sagt fant vi ut at Vassbakk i liten grad hadde noen nære og fortrolige samtalepartnere, fortsatte Uppheim.

I retten nevnte Kripos-etterforskeren så vidt at Vassbakk også i en periode var siktet for Tina-drapet i Stavanger i 2000.

– Jeg finner det ryddigst å komme minst mulig inn på Tina-saken her i retten siden den saken er henlagt for Vassbakk sin del, bemerket Uppheim.