– Alle barna har status som fornærma i saken. Alle barna har vært inne i avhør hos politiet. I tillegg har mistenkte vært inne til avhør. Vi har i tillegg hatt flere vitneavhør i saken, sier politiinspektør Terese Braut Våge til NRK.

Gjert Ingebrigtsen har syv barn, blant dem løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen.

Politiet opplyser at Gjert Ingebrigtsen fremdeles har status som mistenkt i saken. Han har hele veien nektet all skyld i saken, og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget.

– Det som gjenstår er å sammenholde disse avhørene mot hverandre, vurdere om det skal gjennomføres flere avhør av de som har blitt avhørt, og om det skal gjennomføres nye avhør, sier Våge, som understreker at det erfaringsmessig tar lang tid å ferdig etterforske slike saker.

Hun understreker at noe av det som kommer frem i etterforskningen kan være foreldet, da barna er født over en lang tidsperiode.

– Det vil være større sannsynlighet for at det vil være en foreldelsesfrist når det har gått lang tid siden hendelsene har skjedd, forteller politiinspektøren.

NRK har vært i kontakt med Gjert Ingebrigtsen. Han vil ikke kommentere noe så lenge det pågår en etterforskning. Hans advokat John Christian Elden sier følgende til NRK:

– Gjert Ingebrigtsen vil fortsatt samarbeide fullt ut med politiet, og er fortsatt trygg på utfallet av etterforskningen.

Elden sier at saken er en stor belastning for familien, spesielt med tanke på medieoppmerksomheten som medfølger, og at de håper politiet raskt vil komme til en konklusjon i saken.

Dette har skjedd i Ingebrigtsen-konflikten Fra gullglis, realityshow og jubel, til familiebråk og beskyldninger om vold. Her er tidslinjen i Ingebrigtsen-konflikten. Bruddet Det ble kjent at løpebrødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen hadde brutt samarbeidet med pappa og trener Gjert Ingebrigtsen.

– Noen ting varer ikke evig Jakob Ingebrigtsen kommenterte bruddet med trenerfaren. – Noen ting varer ikke evig, kommenterte han etter det første løpet uten Gjert.

Henrik åpnet litt mer Halvannen måned etter nyheten om bruddet, åpnet Henrik Ingebrigtsen litt mer opp og sa at «etter så mange år gikk det ikke mer». Samtidig ba han Gjert gå mer inn i farsrollen enn i trenerrollen.

Gjert snakket etter bruddet En drøy uke senere brøt også Gjert tausheten. – Vi visste at denne slitasjen i familien før eller senere ville slå til. Den har vært tøff, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK.

Gjert var i EM Gjert fortsatte å trene Narve Gilje Nordås og Per Svela. Han var derfor til stede under EM i München sommeren 2022, der han uttalte at det var spesielt å være i et mesterskap uten å følge sine egne barn.

Bråk mellom Henrik og Gjert-elev Halvåret etter var Gjert-elev Nordås og brødrene Ingebrigtsen på samme treningsleir. Da oppsto det en episode som først ble kjent i høst. Henrik Ingebrigtsen ga uttrykk for at Nordås ikke kunne sitte på samme bord som ham, og forbundet ble nødt til å innføre tiltak.

– Dårlig stemning Bare måneder etter episoden mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås, var partene igjen på samme treningsopphold. Også der skal stemningen ha vært dårlig, ifølge sistnevnte.

VM-nekt Senommeren 2023 eskalerte konflikten i offentligheten, da det ble kjent at Gjert ikke fikk akkreditering til VM i Budapest. – Det er bestemt i et møte i dag at han ikke får en av trenerakkrediteringene, ut fra en totalvurdering, sa Erlend Slokvik, sportssjef i Norges Friidrettsforbund, til NRK.

VM-bråk Mesterskapet var preget av støy og ordkrig, og isfronten mellom Jakob og Gjert-elev Nordås ble svært synlig.

Nordås varslet oppgjør En måned etter VM snakket Nordås ut om VM-bråket og krangelen med Ingebrigtsen-brødrene. – Jeg håper at folk kan reise rundt på stevner og mesterskap å bo under samme tak uten at det er så ubehagelig og anspent, sånn at du nærmest ikke kan være på samme arena engang, sa han.

NRK-avsløring og mesterskapsnekt NRK avslørte den nevnte episoden om hendelsen mellom Henrik Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås på treningsleir. Samme dag offentliggjorde Norges Friidrettsforbund at Gjert ikke får akkreditering til mesterskapene i 2024 heller.

Beskyldninger om mobbing Knut Jæger Hansen gikk ut i NRK og beskrev Henrik Ingebrigtsens oppførsel som «mobbing og trakassering».

VG-kronikk Brødrene Ingebrigtsen skrev en kronikk i VG der de åpnet opp om bakgrunnen for den langvarige konflikten. De omtalte faren som voldelig og kontrollerende. Samme dag avviste advokat John Christian Elden alle påstander på vegne av Gjert. Kort tid senere kom Norges Friidrettsforbund med en uttalelse: – Norges Friidrettsforbund har som intensjon å sørge for trygge omgivelser og et sunt prestasjonsmiljø for våre utøvere, trenere, ledere og personer i støtteapparat. På bakgrunn av Jakob, Filip og Henriks uttalelser i dag vil vi ta ansvar for å skjerpe dette arbeidet, lød deler av den.

Politiet på banen – På bakgrunn av de opplysningene som kom fram gjennom media i går, er det naturlig for politiet å undersøke om det er rimelig grunn til å igangsette etterforskning,» sa politiinspektør Terese Braut Våge til NRK dagen etter brødrenes kronikk.

Nordås om Gjert-samarbeidet – Ja, det er planen, sa Narve Gilje Nordås på spørsmål fra TV 2 om hvorvidt han hadde tenkt å fortsette med Gjert Ingebrigtsen som trener.

Martin Ingebrigtsen uttalte seg om faren I et innlegg publisert i TV 2 og VG sa Martin Ingebrigtsen, broren til Jakob, Filip og Henrik, at han «har aldri fryktet pappa».

Politiet opprettet straffesak Politiet besluttet at de går videre med saken etter å ha gjort innledende undersøkelser. – Informasjonen som har kommet fram har gjort at vi har nå har opprettet en straffesak, sa politiinspektør Terese Braut Våge i Sør-Vest politidistrikt.

Bistandsadvokat: Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for flere i Ingebrigtsen-familien, fortalte at det nylig hadde blitt levert en anmeldelse mot Gjert Ingebrigtsen. Til Aftenposten sa hun at det var et familiemedlem som hadde anmeldt Ingebrigtsen. Bistandsadvokaten fortalte også at flere i Ingebrigtsen-familien hadde vært inne til avhør i saken.

Alle barna status som fornærmet I en pressemelding 28. november opplyste politiet at de fortsetter etterforskningen, og at Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. – Ut fra opplysninger i saken var det naturlig å gi samtlige av barna status som fornærmet. Alle de fornærmede er nå avhørt. Gjert Ingebrigtsen har status som mistenkt. Han er avhørt og kjenner seg ikke igjen i mistankegrunnlaget, sa politiinspektør Terese Braut Våge. Vis mer

Barna mener etterforskningen må fortsette

Politiet startet undersøkelsene av saken mot trenerprofilen 20. oktober, og opprettet straffesak 26. oktober.

Straffesaken ble opprettet knyttet til straffelovens paragraf 282, som omhandler mishandling i nære relasjoner, og dekker blant annet vold og andre krenkelser.

Politiet har tidligere ikke villet kommentere en anmeldelse som har kommet inn i saken. I tirsdagens pressemelding bekrefter de at det kom inn en anmeldelse fra bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen på vegne av én av de fornærmede parallelt med deres innledende undersøkelser.

Larsen uttaler seg på vegne av de fornærmede.

– De mener at etterforskningen må fortsette fordi saken er alvorlig. De har det fredelig akkurat nå og ber pent om at freden fortsetter og at de slipper henvendelser fra pressen, sier Larsen.

Sønnene åpnet opp i kronikk

Gjert Ingebrigtsen ble kjent som trener for friidrettssønnene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen. Etter å ha trent de i flere år, ble det i februar 2022 kjent at sønnene hadde avsluttet samarbeidet med faren.

Treneren har fortsatt samarbeidet med Narve Gilje Nordås, men ble nektet trenerakkreditering til sommerens VM.

12. oktober kom også beskjeden fra Friidrettsforbundet at Ingebrigtsen ikke ville få akkreditering til VM innendørs og EM i 2024.

Forbundet begrunnet det blant annet slik: «Sentralt i begrunnelsen ligger trygge rammer med utøvere i sentrum. Noe vi vurderer ikke er mulig slik situasjonen har vært over tid og er mellom Gjert og brødrene Ingebrigtsen.»

19. oktober kom brødrene Ingebrigtsen med en kronikk i VG, hvor de beskrev hvorfor de brøt med faren.

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, skrev brødrene Ingebrigtsen.

– På en eller annet måte har vi akseptert dette. Vi har levd med det, og i voksen alder har vi gått videre. Vi trodde i hvert fall det. I ettertid skjønner vi at det var naivt. Men for to år siden rammet den samme aggresjonen og fysiske avstraffelsen på nytt, skrev brødrene.

I et svar til kronikken, tilbakeviste Gjert Ingebrigtsen påståndene til sønnene.

– De uttalelsene Henrik kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sa Ingebrigtsen via advokat John Christian Elden.