Politiet får svært lite tips i voldtektssak – trass stor interesse

– Videoen er delt mange ganger, og den har gått ut til enormt mange folk, men vi har fått lite tips – og ingen som har ført til gjennombrudd i saken, sier seksjonsleder på etterforskning ved Sør-Vest politidistrikt, Egil Vestvik.

Fredag la politiet ut en overvåkningsvideo på Facebook av to kvinner som hjelper en tredje kvinne inn i en drosje ved havneringen i Stavanger sentrum. Videoen har hatt over 80.000 visninger og har blitt delt over 500 ganger.

Politiet etterlyser vitner Du trenger javascript for å se video.

Kvinnen de hjalp var akkurat blitt voldtatt av det politiet tror er minst to ukjente menn. Overfallsvoldtekten skjedde i Øvre Holmegate natt til søndag 8. oktober mellom klokka 02 og 04.

– Rart

Politiet er derfor svært interessert i å komme i kontakt med de to kvinnene som hjalp henne, men til tross for offentliggjøring av video, har de ikke meldt seg.

– Jeg synes det er veldig rart at kvinnene ikke tar kontakt, for de har ingenting å frykte. Vi vil bare snakke med dem og høre omstendighetene rundt at de hjalp kvinnen. Hvis de er redde for noe, kan de godt ringe anonymt, sier Vestvik.

Egil Vestvik, seksjonsleder på etterforskning ved Sør-Vest politidistrikt. Foto: Lars Hjalmarsson / NRK

De skal ha hjulpet kvinnen i tidsrommet 03.45–03.55. Politiet opplyser at kvinnene snakket med taxisjåføren. Begge kvinnene har rogalandsdialekt, og den ene er beskrevet som 20–30 år med mørkt, kort hår.

Vagt signalement

Politiet har gjort flere avhør av kvinnen som ble overfalt og voldtatt, men har foreløpig ikke gått ut med noe signalement av gjerningspersonene.

– Signalementet er så vagt at det har liten hensikt å gå ut med det. Vi risikerer at folk henger seg opp i signalementet og derfor velger å ikke komme med tips, sier han.

Politiet har sendt biologiske spor til analyse hos Folkehelseinstitutet og venter på svar derfra.

– Når får dere svar?

– Det kan vi ikke si, for det avhenger av kapasiteten til Folkehelseinstituttet, sier Vestvik.

Bistandsadvokat Elisabeth Fjeld opplyser overfor NRK at den fornærma kvinnen var i avhør sent i forrige uke uten at det har kommet fram noe særlig nytt. Fjeld sier hun og klienten avventer hva som kommer fram i den videre etterforskningen fra politiet.