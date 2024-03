Politiet fant innbruddstyver på Ålgård

Politiet fikk søndag ettermiddag melding om at en beboer i Sveaveien på Ålgård oppdaget to uvedkommende inne i leiligheten sin. En dame og en mann løp ut da de ble oppdaget. Innbruddstyvene hadde da fått med seg diverse gods. Politiet kom raskt til området for å lete. Tyvene ble pågrepet, og tyvegodset vil bli levert tilbake til eier.