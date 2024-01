Politiet etterforskar knivstikkinga i Stavanger natt til fredag

Politiet gjennomfører nå tekniske undersøkingar av det mistenkte gjerningsvåpenet, etter at to personar blei stukken med noko som truleg var ein kniv, natt til laurdag i Stavanger sentrum. Politiet har sleppt laus to 20-åringar som er mistenkte for å stå bak stikkinga. Politiet prøver også å finne videoopptak frå overvakingskamera av det som skjedde. Ingen av dei to sikta, vedgår straffskuld, seier politiadvokat Lars Christian Hoff ved politiet i sørvest.