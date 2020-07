Politiet i Sør-Vest politidistrikt tar selvkritikk etter at en kvinne og en mann ble drept i Stavanger natt til 24. juni.

Den drepte kvinnen hadde bedt politiet om hjelp, men spørsmålet om besøksforbud ble liggende ubehandlet.

Nå skal politiet lage rutiner for å unngå at dette skjer igjen.

– Jeg er sjokkert over at det ikke har vært faste rutiner for dette tidligere, sier advokat Helene Haugland.

Skal behandles innen et døgn

Politiet sa sist uke at det er grunn til å stille spørsmål til politiets håndtering av saken i ukene før drapet.

Den siktede mannen er tidligere anmeldt for vold og trusler mot den avdøde kvinnen.

Kvinnen levde tidligere i et samliv med mannen. Hun flyttet ut av boligen da forholdet ble avsluttet i mai. Den drepte mannen skal ha vært kvinnens nye kjæreste.

En av de to drepte bæres ut av boligen på Storhaug i Stavanger. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Siktede har tidligere hatt kontaktforbud til kvinnen. Under fire uker før drapet, ba kvinnen om nytt kontaktforbud. Kravet ble liggende ubehandlet.

De nye rutinene skal sikre at spørsmål om kontakt- og besøksforbud blir behandlet fortere.

Midlertidig rutine fra nå av er at slike saker skal gås gjennom av jurist innen 24 timer.

– Frem til ny rutine er på plass innen 1. november, ser jeg behov for å sikre at jurist blir involvert snarest mulig i disse sakene, sier leder for felles enhet for påtale i Sør-Vest politidistrikt, Kristin Nord-Varhaug.

Kristin Nord-Varhaug innfører ny rutine for å sikre at slike saker blir behandlet snarest. Foto: Ole Andreas Bø

Dette gjelder saker der spørsmål om besøks- eller kontaktforbud skal gis, og der det er opplysninger om brudd på et forbud.

– Burde vært på plass for lenge siden

Helene Haugland har jobbet med voldssaker i over 20 år. Advokaten er sjokkert over at det ikke har vært faste rutiner for dette tidligere.

– Det er bra at de skal lage rutiner nå, men dette burde vært på plass for lenge siden, sier Haugland.

Advokat Helene Haugland er sjokkert over at det ikke har vært rutiner for behandling av spørsmål om kontaktforbud tidligere. Foto: Anna Sørmarken Vestly / NRK

En tidligere gjennomgang fra NRK har vist at nesten én av tre som blir drept av partner eller ekspartner, har vært i kontakt med politiet i forkant av drapet.

Haugland tror rutinene vil føre til at politiet tar lignende saker mer på alvor. Om dette vil forhindre nye drap syns hun er vanskelig å si noe om.

– Det å vurdere om det er et grunnlag for et besøksforbud er en vanskelig vurdering. Men at det skal foretas en vurdering innen 24 timer er på sin plass.

Distriktspolitiet skal selv evaluere og undersøke hvordan de håndterte kontakten med de involverte før drapet.

– Det er viktig å få kartlagt dette for å finne forbedrings- og læringspunkter, sier politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik.