Politiet dirigerer trafikken

Politiet melder at trafikken blir dirigert på stedet der to biler var involvert i en ulykke i Tysvær på E39. Begge førerne er tatt med av ambulanse, men de fremstår som lettere skadet. Politiet er på stedet og gjør undersøkelser og tar avhør for om mulig å klarlegge årsaken til ulykken.