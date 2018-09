Politiet bevæpnet seg under rettssak

På dag to av La Familia-rettssaken, midt under forklaringen til en 20 år gammel tiltalt mann, kom fire svenske menn inn i rettssalen i Haugesund. Etter noen minutter avbrøt aktor, politiadvokat Siri Anne Flindal, utspørringen og ba om en lunsjpause.

Advokat Thor Arne Reitan, som er forsvarer for en 39-åring som er tiltalt i saken, likte ikke det som skjedde.

– Det var en usedvanlig ubehagelig opplevelse. Vi var ikke forberedt på at noe sånt kunne skje, og det preget selvfølgelig de som var til stede i rettssalen, sier Reitan.

Advokat Thor Arne Reitan beskriver hendelsene i dagens rettssak som ubehagelige. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han mener dette var en markering fra de svenske medlemmene i enprosentsklubben.

– I klubben er det en indre justis om ikke å tyste på hverandre, sier Reitan.

Hans klient ble tydelig satt ut av det som skjedde og etter at lunsjpausen var over satt han og skalv på plassen sin.

– Min klient var veldig opprørt over at svenskene kom, sier Reitan.

Politiet leter etter svenskene

I løpet av lunsjpausen hadde politiet besluttet å bevæpne tjenestemennene og kvinnene som var på Haugesund tinghus. I tillegg ba aktor retten om lov til bevæpning inne i rettssalen. Etter en kort pause informerte tingrettsdommer Helga Haagenvik om at retten ikke hadde noen innvendinger mot bevæpning, og at dette var opp til politiet.

I lunsjpausen forsvant de fire svenske mennene i en svensk registrert bil. Politiet leter nå etter bilen.

– Vi ønsker å finne ut hvorfor de er her, sier operasjonsleder Helene Strand.

– Hvorfor bevæpnet politiet seg?

– Det har med rettssaken karakter å gjøre. Vi vet ikke hvilke personer vi står ovenfor og hvilken hensikt de hadde med å oppsøke rettslokalene. Politiet har derfor bevæpnet seg for å ha kontroll på situasjonen, sier Strand.

Ifølge Strand var politiet forberedt på at en hendelse som i dag kunne oppstå.

– Vi har gjort sikkerhetsvurderinger i forkant av rettssaken og vi vil gjøre fortløpende vurderinger i tiden som kommer.

Miljø preget av vold og trusler

I rettssaken har flere av de tiltalte forklart seg i dag. To av de yngste medlemmene fortalte om et klubbmiljø preget av vold, trusler og ulike avstraffingsmetoder. En av de tiltalte hevdet at han måtte betale 100.000 kroner i bøter som straff for ting han hadde gjort eller unnlatt å gjøre etter ordre fra lederen i klubben. En annen fortalte at han hadde betalt 45.000 kroner og blitt slått som straff. Begge forklarte at de ønsket å slutte i klubben, men at de ikke våget i frykt for hva som kunne skje med dem.

De seks mennene er tiltalt for kidnapping, vold og ran av et sjuende medlem av La Familia. Lederen av La Familia Haugesund skal forklare seg i retten i morgen, og ifølge de andre tiltalte er det han som står bak alt som har skjedd.

– Etter at fornærmede var blitt kjørt hjem, skrøt lederen av hvordan han hadde stukket en kniv gjennom hånden hans, sa en av de tiltalte under sin forklaring.