Politiet beslagla både motocrossar og elektrisk sparkesykkel hos to unge gutar

To unge gutar, som var langt under den kriminelle lågalderen, fekk søndag i 15-tida besøk av politiet. Dei var observert køyrande på ein motocrossar nord i Stavanger kommune tidlegare på dagen. Då politiet kom til staden fann dei både gutane, motocrossaren og ein elektrisk sparkesykkel. Politiet meiner sparkesykkelen var trimma. Begge delane vart difor beslaglagt av politiet.

– Me har ingen nøyaktig måling, men me antar at sparkesykkelen kan oppnå ei fart på mellom 70 til 80 kilometer i timen, seier jourhavande i Sør-Vest Politidistrikt, politiadvokat Anne-Mette Dale til NRK.

Sykkelen vert no teke med for teknisk kontroll.

Operasjonsleiar Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt opplyser at foreldra til gutane er informert om saka.