Politiet ber innbyggere være oppmerksom på svindelforsøk

Sør-vest politidistrikt ber sine innbyggere være oppmerksomme på svindelforsøk.

De trekker fram en hendelse:

En kvinne ble oppringt av en kvinnelig «politi» med østlandsdialekt, som hevdet at kvinnen var utsatt for et ulovlig låneopptak og at «politiet» etterforsket saken.

I den forbindelse ba «politiet» om personopplysninger. Kvinnen forsto at hun var i ferd med å bli utsatt for et svindelforsøk, og avsluttet kontakten.