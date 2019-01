Politiet bekrefter: Det var Viste som ble funnet

Saken etterforskes som et mistenkelig dødsfall, på grunn av omstendighetene rundt funnet av Ole Geir Hodne Viste.

Den døde mannen ble funnet i en bygning under rehabilitering i Sandnes torsdag i sist uke. Fredag opplyste politiet at de hadde funnet et ID-kort i nærheten av den døde. Samtidig opplyste de at de ikke kunne være helt sikre på hvem han var.

Ole Geir Hodne Viste ble meldt savnet sommeren 2015. Sist uke ble han funnet død i et ubebodd hus i Sandnes. Foto: Interpol

Ble funnet av bygningsarbeidere

Den døde lå inni en vegg da han ble funnet av bygningsarbeidere.

Mandag skrev NRK at mannen trolig var Ole Geir Hodne Viste. Viste har vært savnet siden 2015, og bankkortet hans ble funnet sammen med den døde.

De siste årene har han vært en av elleve nordmenn på Interpols offentlige liste over savnede personer.

Hodne Viste, som i dag hadde vært 39 år, bar preg av å ha vært død i flere år, ifølge politiet.

To teorier

Nå arbeider politiet ut fra to teorier: Enten at han er utsatt for en ikke-straffbar handling, eller at det er snakk om et drap.

– Etterforskningen vil vise om det har skjedd noe kriminelt. Det er for tidlig å konkludere, sa seksjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Lone Wickstrøm, til NRK i går.

Kilder opplyser til NRK at Hodne Viste skal ha blitt funnet i veggen. Derfor kan ikke politiet utelukke at han har ramlet ned gjennom et hulrom fra loftet, og så blitt sittende fast.

Sør-Vest politidistrikt har foreløpig ikke hatt mulighet til å komme med flere uttalelser i saken.