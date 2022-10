Etter at Sør-Vest politidistrikt startet etterforskingen av droneaktiviteten utenfor offshore-installasjoner i Nordsjøen, har det kommet inn mange meldinger om nye observasjoner.

– Tallet på innmeldte saker er betydelig større enn det som kommer frem i media. Så langt har vi gjort om lag 30 avhør av personer som mener å ha observert droner, sier Amund Revheim, som er leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt.

Amund Revheim, leder for Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Sindre Kirkaas Normann / NRK

Revheim bekrefter overfor NRK at Forsvaret er koblet på etterforskningen. Forsvaret går videre med de observasjonene politiet mener er interessante.

– Vi har ikke patruljebiler vi kan sende ut til for eksempel Johan Sverdrup eller Trollfeltet. Vi må spille på de gode vennene vi har, og det gjelder også når vi skal gjøre mening ut av informasjonen vi innhenter, sier Revheim.

Han sier at etterforskningen deres primært handler om å kontrollere meldingene som har kommet inn.

Denne kontrollen har vist at noen av observasjonene sannsynligvis ikke er droner, men for eksempel Jupiter som lyste litt ekstra sterkt, eller lys fra et fartøy langt borte.

Forsvaret er nå synlig til stede ved olje- og gassinstallasjonene i Nordsjøen etter observasjoner av ukjente droner flere steder.

Politiet har flere teorier om dronene

I praksis betyr dette at politiet oversender informasjon til Forsvaret, som hjelper politiet med analyser og svar på spørsmål. Men det er politiet som har politimyndighet på sokkelen.

Så langt er ingen personer mistenkt. Politiet gjør seg likevel tanker om hva eventuelle motiv kan være, dersom det viser seg at observasjonene er av droner.

En av politiets teorier er at motivet kan være å spre frykt.

– Dersom dette viser seg å være droner i utstrakt grad, er det gjort såpass åpenlyst at det er naturlig å tenke i den retningen. At motivet kan være å skape utrygghet og usikkerhet til hva dette faktisk er, sier Revheim.

Derfor sier han at politiet er bevisste sin rolle, og ikke ønsker å hausse opp situasjonen.

– Det er absolutt noe vi er bevisst på, og det har også innvirket på hvordan vi omtaler disse hendelsene i media. Vi ønsker ikke å bidra til å spre utrygghet og frykt rundt disse observasjonene.

Også interessert i andre observasjoner

Avdelingen hans jobber med å etterforske droneaktiviteten opp mot brudd på petroleumsloven. Derfor ligger fokuset deres på offshoreobservasjonene.

Her er det brudd på loven om det er flydd droner nærmere installasjonen enn sikkerhetssonen på 500 meter. Enkelte petroleumsanlegg på land har også slik sikkerhetssone.

Likevel sier Revheim at politiet er interesserte i observasjonene gjort på landanlegg, men disse observasjonene har frem til nå gått mer inn i politiets etterretningsarbeid.