Politiet åtvarar mot ny type sms-svindel

Politiet har fått fleire meldingar frå folk som har blitt utsett for svindelforsøk gjennom sms. Det kjem sms om at brukaren har ei uløyst sak med Namsfogden, og at dette kan løysast ved å gå inn på ei lenke og identifisere seg med bank-ID.

– Ikkje gi frå deg sensitive opplysningar til lenker sendt på sms, undestrekar politiet.