Politiet aksjonerte mot knivmiljø

I helgen tok politiet i Stavanger fire kniver i en knivaksjon. Politiet ser at flere bærer kniv eller lignende på offentlige steder, og vil gjennomføre flere aksjoner fremover. Seksjonsleder for forebyggende og patrulje i Stavanger, Kathrine Sæland sier de ser en tendens til at knivene blir brukt i forbindelse med trusler og i slåsskamper.

Det er ulovlig å bære kniv på offentlig sted. Det kan straffes med bøter inntil 12.000 kroner eller fengsel i inntil et år.