Politiet advarer: – Svært glatte veier

Politiet advarer publikum om svært glatte veier i Rogaland etter en trafikkulykke mellom Diagonalen og Solasplitten.

Vegtrafikksentralen vest bekrefter at det er glatte veier i store deler av Rogaland.



– Vi vet at det er glatt. Entreprenører er ute å jobber for å holde standarden oppe, forteller trafikkoperatør Kjetil Hodnekvam.

Han forteller at vedvarende kulde i bakken samt plutselig snøfall har skylden. Til publikum gir han følgende råd:

– Tilpass farten, ikke kjør etter klokken og ta en bremsetest.